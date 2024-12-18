تعزيز «الشراكات الاستراتيجية» مع الجانب الفرنسي

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، سفير دولة فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، بحضور القائم بأعمال سفارة ليبيا بباريس مراد حميمة، ومدير إدارة التعاون الدولي مفتاح القاضي.

وتناول اللقاء “سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التدريب المهني وتطوير الكوادر البشرية”.

وأكد الرضا، “أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الجانب الفرنسي والتركيز على تدريب الفئات المستهدفة في المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، الذي يهدف إلى تمكين الشباب ودعم إدماجهم في الاقتصاد الوطني”.

بدوره، أعرب السفير الفرنسي، عن “استعداد بلاده للتعاون مع الوزارة في تنفيذ برامج مشتركة تدعم تحقيق اهداف المؤسسات الليبية”.