تعزيز «الشراكات القضائية» بين ليبيا ومالطا

استقبلت وزيرة العدل بحككومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، السفير فرانكلين أوكيلينا، سفير جمهورية مالطا المعتمد حديثًا لدى ليبيا، في لقاء تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل اتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين ليبيا ومالطا، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات لموظفي وزارة العدل والجهات التابعة لها، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات القانونية والقضائية.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز أطر التعاون بين البلدين في جميع المجالات القانونية والإدارية، بما يدعم الاستقرار ويعزز الشراكات الاستراتيجية على المستوى الإقليمي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود ليبيا لتعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول الأوروبية الصديقة، خاصة في مجالات العدالة والقضاء وتبادل الخبرات المؤسسية.

وشهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتطوير المؤسسات القضائية وبناء قدرات العاملين فيها، بما يسهم في تحسين تطبيق القانون وحماية الحقوق وضمان كفاءة الأداء في مختلف الوزارات والجهات الحكومية.