تعزيز «النزاهة الانتخابية» عبر أدوات رصد رقمية حديثة

اختتمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فعاليات البرنامج التدريبي حول “رصد مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام منصة +eMonitor خلال الفترات الانتخابية”، والذي استهدف كوادراً من مكاتب الإدارة الانتخابية والإدارة العامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وشهد اليوم الختامي للبرنامج تركيزاً مكثفاً على الجوانب التطبيقية والتحليلية المتقدمة، حيث قاد الجلسة الصباحية المهندس مروان شعبان، خبير المعلوماتية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مستعرضاً آليات إصدار الرسوم البيانية والإحصائية الخاصة بتحليل تدفق البيانات على منصات التواصل الاجتماعي، وكيفية تحويل المؤشرات الرقمية إلى تقارير بصرية دقيقة تدعم اتخاذ القرار على المستوى المؤسسي.

وفي الحصتين الثانية والثالثة، قدم الخبير غسان سالمي، المختص في التحول الرقمي والإعلام، تدريباً عملياً معمقاً حول تحليل المعلومات وإصدار التقارير الخاصة بالرصد، حيث انقسم التدريب إلى جزئين عمليين شمل:

*منهجيات كتابة التقارير التحليلية.

*تفنيد البيانات المستخرجة من منصة +eMonitor ووضعها في سياقها الانتخابي لضمان أعلى مستويات الدقة والمهنية.

وأكدت المفوضية أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة 2026 الرامية إلى تعزيز القدرات التقنية لموظفيها، لمواكبة التحديات الرقمية المتسارعة، وضمان كفاءة الرصد والتحليل لدعم نزاهة العملية الانتخابية واستقرارها.