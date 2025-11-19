السيفاو يبحث مع نظرائه بالجزائر وتونس وموريتانيا تعزيز التعاون

ضمن فعاليات أولمبياد 2025 المقام في مدينة وهران الجزائرية، عقد وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية يخلف السيفاو، اجتماعًا موسعًا مع كل من وزيرة التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر نسيمة أرحاب، ووزير التشغيل والتكوين المهني في تونس رياض سود، ووزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف في موريتانيا محمد ماء العينين ولد أييه.

وخلال الاجتماع، بحث السيفاو سبل تعزيز التعاون بين الدول المشاركة في مجالات التكوين والتدريب المهني والتعليم التقني والفني، بالإضافة إلى مناقشة آليات تبادل الزيارات والخبرات التي تسهم في تطوير قدرات الطلبة والمعلمين والمدربين ورفع كفاءة البرامج التعليمية والمهنية.

وأكد الوزراء المشاركون أهمية توسيع مجالات الشراكة الإقليمية وتنسيق الجهود للارتقاء بمنظومات التكوين والتعليم الفني والمهني، ودعم المبادرات المشتركة التي تهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدول المشاركة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل أفضل الممارسات في مجالات التدريب والتعليم التقني والفني والمهني، بما يساهم في رفع جودة التعليم وتطوير الكفاءات البشرية في المنطقة.