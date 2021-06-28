تعليق جلسة مجلس النوّاب إلى يوم الغد

علق مجلس النواب الليبي، جلسته الرسمية التي عُقِدت اليوم الاثنين، في مدينة طبرق، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وبحسب الإيجاز الصحفي للمتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، فإن المجلس خلص خلال جلسة اليوم إلي ما يلي:

استعراض كتابي لجنة 5+5 العسكرية والتي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزيراً للدفاع، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزيراً لها، وسيتم البت بالأمر في جلسة الغد

التأكيد على اعتماد الباب الأول من الميزانية العامة للدولة للعام 2021م، على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب القاضية برفع مرتبات عدد من القطاعات، ومطالبة اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2021م

مطالبة اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع قانون توحيد المرتبات لكافة العاملين بالدولة وتقديمه لمجلس النواب في أقرب وقت، وكذلك قانون الحكم المحلي

استدعاء الحكومة للمثول أمام مجلس النواب في جلسة الاثنين المقبل الموافق 05 يوليو 2021م، بعد اعتذراها عن جلسة غدٍ الثلاثاء

تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية نظراً لعدم رد المجلس الأعلى للدو على مجلس النواب بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المترشحين

التأكيد على أهمية عمل اللجان النوعية الدائمة بمجلس النواب واتخاذ ما يلزم لتفعيل دورها ومتابعتها من قِبل النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب