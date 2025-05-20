تعليمات مشددة للطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة

أصدر المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، تعليمات وتوجيهات تنظيمية موجهة إلى الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة، وذلك لضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية، ومنع أية محاولات للغش أو الإخلال بالنظام.

وشدد المركز على ضرورة الحضور المبكر للطلبة بمدة لا تقل عن ربع ساعة قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بدخول القاعة بعد مرور عشر دقائق على بدء اللجنة، كما طالب الطلاب بالتأكد من وجود أسمائهم وأرقام جلوسهم مطبوعة على أوراق الأسئلة والإجابة.

وأكدت التعليمات ضرورة إحضار بطاقة دخول الامتحان، وقلم رصاص من نوع (HB) لاستخدامه في تظليل الإجابات، مع التوجيه بعدم استخدام أقلام الحبر الجاف في هذه العملية، والتأكيد على التظليل الصحيح للدائرة الخاصة بالإجابة.

كما حذّر المركز من إدخال الهواتف المحمولة أو المذكرات أو أي وسيلة تساعد على الغش إلى قاعة الامتحان، مؤكداً أن وجود الهاتف داخل القاعة، حتى وإن كان مغلقاً، يُعد مخالفة يُعاقب عليها بإلغاء الامتحان في المادة المعنية.

ومنعت التعليمات مغادرة القاعة قبل مرور نصف الوقت المحدد، وشددت على تسليم ورقة الإجابة والتوقيع في كشف التسليم، مع تسجيل زمن الخروج.

واختتم المركز توجيهاته بالتنبيه على منع تصوير أوراق الأسئلة أو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال زمن الامتحان، محذراً من أن نشر الورقة يُعد مخالفة جسيمة تُعرّض الطالب للحرمان.

ودعا المركز جميع الطلاب إلى الالتزام التام بهذه التعليمات لضمان إجراء امتحانات نزيهة ومنظمة تليق بمستوى العملية التعليمية في ليبيا.