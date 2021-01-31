تعليم «الوفاق» تُناقس العودة الآمنة للدراسة

تابع وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام بحكومة الوفاق عادل جمعة، جُهود فريق تقييم جُهوزية المدارس للعودة الآمنة للدراسة، في اجتماع عُقد بمكتبه اليوم الأحد.

وحضر الاجتماع عضوي اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة الدكتور محمد خالد شمبش، والدكتور عبد الناصر ديهوم، ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم الدكتورة مسعودة الأسود، ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء سمية راشد، ومدير إدارة الخدمة الاجتماعية المكلف أسماء التقازي، ورئيس قسم الصحة المدرسية بالإدارة سعاد بن غشير، ومدير مكتب التّواصل والإعلام عبد العزيز عيسى.

وفي مستهل، الاجتماع طالب الوكيل بتقديم موقف عام عن عمل فريق تقييم جُهوزية المدارس للعودة الآمنة للدراسة بكافة مراقبات التعليم، مطالباً بتقديم تقارير أولاً بأول تتضمّن المؤسّسات التعليمية الجاهزة وغير الجاهزة، ومُعرباً عن استعداده لحلحلة أي صعوبات وتدارك أي عراقيل لضمان انطلاقة دراسية في ظروف آمنة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

من جهته أحاط عضو اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة الدكتور محمد خالد شمبش، الحاضرين بجاهزية منظومة إلكترونية أعدّتها لجنته تَضُم بيانات التّواصل مع رؤساء الفرق وأعضاءها، مطمئناً الحاضرين بوصول الاستبيان المُعد للتقييم لكافة المراقبات التعليمية، مُشيراً إلى أنهم بصدد إنجاز تقرير مفصّل.

وأوضج أن مسؤولية مُتابعة الفرق الميدانية هي اختصاص مكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، باعتبار أن رؤساء الفرق الميدانية هم مديروا مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمراقبات.

من جانبها أوضحت مدير إدارة الخدمة الاجتماعية المكلف أسماء التقازي، ورئيس قسم الصحة المدرسية بالإدارة سعاد بن غشير، مُتابعتهما لعمل الفرق بالمراقبات وتقديمهن توصيات بضرورة إنجاز المطلوب وملء استبيان التقييم وتقديمه في الوقت المطلوب.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الوكيل بضرورة قيام رؤساء أقسام المُتابعة وتقييم الأداء في مُراقبات التعليم بدورهم في مُتابعة صرف الميزانية التشغيلية المخصّصة للمؤسسات التعليمية في أوجه الصرف المُعتمدة من قِبل الوزارة.