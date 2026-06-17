تعميم حكومي جديد يوسع الرقابة على «الأجهزة الأمنية»

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعميماً يلزم ستة أجهزة أمنية تابعة لمجلس الوزراء في طرابلس بتقديم تقارير شهرية مفصلة إلى ديوان رئاسة الوزراء، على أن يتم تسليمها بشكل دوري في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر.

وجاء التعميم عبر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون بتاريخ 13 يونيو، حيث شمل قوة العمليات المشتركة، وجهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وجهاز الأمن الداخلي، وقوة التدخل السريع، وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى جهاز الدعم والإسناد الأمني، وفق موقع المشهد.

وبحسب التعميم، يتعين على الأجهزة المعنية تقديم تقارير تتضمن أبرز الأنشطة والبرامج المنفذة، ومستويات الإنجاز، والصعوبات التي تواجه سير العمل، إلى جانب الإجراءات المتخذة لمعالجة تلك التحديات، مع تضمين مقترحات من شأنها تطوير الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين رئاسة الوزراء من متابعة سير العمل الأمني بشكل دوري، وتقييم مستوى الأداء بما يضمن تحقيق الأهداف المقررة ضمن الخطط الحكومية.

وأكد التعميم أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة حكومية لإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية وتعزيز منظومة المتابعة والرقابة المؤسسية، بما يرفع من مستوى الأداء ويعزز كفاءة التنفيذ.

كما أوضح أن إدارة التفتيش والمتابعة ستتولى إعداد تقارير دورية شاملة اعتماداً على ما يتم رفعه من الجهات المعنية، على أن تُعرض النتائج والملاحظات على رئيس الحكومة لاتخاذ ما يراه مناسباً.

وشدد التعميم على ضرورة الالتزام الكامل بما ورد فيه، محذراً من أن أي تقصير أو تأخير أو امتناع عن التنفيذ سيترتب عليه إجراءات إدارية وقانونية، على أن يبدأ العمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها.