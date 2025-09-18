تغييرات مفاجئة في تصنيف «فيفا 2025».. المغرب يتصدر المنتخبات العربية

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس، التصنيف الشهري الجديد للمنتخبات الوطنية، والذي شهد تغييرات كبيرة في المراكز العشرة الأولى.

وعلى الصعيد العالمي، اعتلت إسبانيا الصدارة لأول مرة منذ عام 2014 برصيد 1875.37 نقطة، متقدمة على فرنسا (1870.92 نقطة)، فيما تراجع بطل العالم 2022 الأرجنتين إلى المركز الثالث (1870.32 نقطة).

وحافظت إنجلترا على مركزها الرابع، بينما تقدمت البرتغال إلى المركز الخامس، وتراجعت البرازيل إلى السادس، تلتها هولندا (7)، بلجيكا (8)، كرواتيا (9)، وإيطاليا (10) التي عادت إلى قائمة الكبار بعد خروج ألمانيا من قائمة “Top 10”.

ويُعد خروج ألمانيا من العشرة الأوائل أبرز مفاجآت الشهر، في حين لا تزال الهيمنة الأوروبية واضحة على المراكز العشرة الأولى باستثناء البرازيل والأرجنتين.

أما على الصعيد العربي، فقد واصل المنتخب المغربي تألقه وتصدره قائمة المنتخبات العربية والإفريقية، محتلاً المركز الثاني عشر عالمياً برصيد 1706.27 نقطة. وجاء ترتيب أفضل 10 منتخبات عربية كما يلي:

المغرب – المركز 12 عالمياً

مصر – المركز 32 عالمياً

الجزائر – المركز 36 عالمياً

تونس – المركز 49 عالمياً

قطر – المركز 55 عالمياً

السعودية – المركز 58 عالمياً

العراق – المركز 59 عالمياً

الأردن – المركز 62 عالمياً

الإمارات – المركز 65 عالمياً

عُمان – المركز 78 عالمياً

ويُظهر التصنيف الجديد تباين مستويات المنتخبات العربية بين الأداء القوي لبعض الفرق مثل المغرب ومصر، والارتقاء التدريجي للمنتخبات الأخرى التي تعمل على تحسين ترتيبها العالمي من خلال المشاركات القارية والدولية.