تفاقم الوضع في قره باغ واتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تفاقم الوضع في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ الجبلي، بين أرمينيا وأذربيجان اليوم الأربعاء.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بيان للوزارة: “لقد تفاقم الوضع في منطقة مسؤولية قواتنا لحفظ السلام ففي منطقة مرتفعات ساريباب، انتهكت القوات الأذربيجانية وقف إطلاق النار. وقيادة وحدة حفظ السلام الروسية، إلى جانب ممثلين عن الجانبين الأذربيجاني والأرميني، تتخذ إجراءات إعادة الاستقرار للمنطقة”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية سيطرتها على عدة مرتفعات في قره باغ، ردا على انتهاك الجيش الأرمني اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ الموقع بتاريخ 10 نوفمبر 2020 في موسكو.

وبحسب الوزارة، انتهك الجيش الأرميني يوم الأربعاء، أحكام اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ بتاريخ 10 نوفمبر 2020، و”ارتكب عملا تخريبيا ضد وحدات من الجيش الأذربيجاني” في الأراضي التي تتمركز فيها وحدة حفظ السلام الروسية بشكل مؤقت.

ووفقاً للوزارة، قتل الجندي كاظموف أنار رستم أوغلو نتيجة تصرفات الجانب الأرمني. ومن بين المرتفعات التي تمت السيطرة عليها أثناء العملية تل غيرغيز، وكذلك ساريبابا على طول سلسلة جبال قره باغ في سلسلة جبال القوقاز الصغرى والعديد من المرتفعات الأخرى.

وأضافت الوزارة: “تقوم وحداتنا حاليا بأعمال هندسية لتجهيز مواقع جديدة وبناء طرق وصول. وكجزء من العملية، تم تدمير عدة مواقع قتالية لتشكيلات مسلحة أرمنية غير شرعية، ونفذت غارة جوية على وحدة عسكرية في قرية ويخاري اوراتاغ بمنطقة اغدارا سابقا”.

وأوضح الجانب الأذربيجاني أن القوات دمرت قوة بشرية وعدة مدافع هاوتزر من طراز D-30 ومعدات عسكرية وكمية كبيرة من الذخيرة.

وفي وقت سابق، نفت وزارة الدفاع الأرمنية التصريحات الأذربيجانية المتكررة حول أن القوات الأرمنية تطلق النار على مواقع القوات الأذرية على الحدود.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية في بيانها: “وزارة الدفاع الأذربيجانية نشرت معلومات مضللة أخرى، قائلة إنه في النصف الثاني من يوم 30 يوليو، فتحت وحدات من القوات الأرمينية النار من أسلحة خفيفة في اتجاه المواقع الأذربيجانية الواقعة في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من الحدود الأذربيجانية الأرمينية”.