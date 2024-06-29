تفعيل مذكرة تفاهم بين وزارتي العمل في ليبيا وتونس

اتفق وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، أمس الجمعة، مع وزير العمل والتكوين المهني التونسي، لطفي ذياب، على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال تنظيم إجراءات استخدام القوى العاملة، وضمان حقوقها.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع العابد مع نظيره التونسي على هامش مشاركته في الاجتماع الإقليمي الرفيع المستوى حول تعليم الشباب وتطوير مهاراتهم وانتقالهم، الذي احتضنته تونس يومي 26 و27 يونيو الجاري، وفق بيان صادر عن الوزارة الليبية.

وناقش الجانبان عددا من الملفات المتعلقة بالعمل والتشغيل والتدريب المهني.

وأكد الوزيران أهمية التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات بين البلدين، لتحقيق تطلعات الشباب، وتوفير فرص عمل لائقة لهم تُسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين.