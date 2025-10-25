تقارير إسرائيلية: خطة أمريكية لتقسيم غزة تمهيدًا لإعادة الإعمار

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإدارة الأمريكية تعمل على المرحلة الثانية من خطتها لقطاع غزة، والتي تتضمن تقسيم القطاع إلى منطقتين تمهيدًا لإعادة الإعمار.

وفق التقارير، تشمل الخطة:

المنطقة الغربية: تقع خلف ما يعرف بـ”الخط الأصفر”، وستبقى تحت حكم حركة حماس، من دون عمليات إعادة إعمار، مع استمرار تقديم مساعدات إنسانية محدودة.

المنطقة الشرقية: ستكون تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بمشاركة قوات من دول أجنبية، بينها إندونيسيا، وستشهد مشاريع إعادة إعمار واسعة، مع السماح لسكان غزة بالانتقال إليها من مناطق سيطرة حماس.

وذكرت المصادر أن ما يسمى بـ”دولة شرق غزة” سيتم تقسيمه إلى خمس مناطق، على أن تبدأ مشاريع إعادة الإعمار التجريبية في مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أن الدول العربية تعارض تقسيم غزة، خشية بقاء جزء من القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية الدائمة.

من جانبها، أكدت الفصائل الفلسطينية في بيان بعد اجتماعات عقدت في القاهرة ضرورة بناء موقف وطني فلسطيني موحد وتنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، دون الكشف عن هويته، إلى أن فكرة تقسيم القطاع ما زالت أولية، وأن مقترحات جديدة ستقدم خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 9 أكتوبر اتفاقًا بين إسرائيل وحماس لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تضمنت وقفًا فوريًا لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، مع نقل إدارة القطاع إلى سلطة تكنوقراطية تحت إشراف دولي.

في إطار الاتفاق، أفرجت حماس عن 20 أسيرًا من قطاع غزة كانوا محتجزين منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أفرجت إسرائيل عن 1718 أسيرًا، بينما نُقل 250 أسيرًا يقضون أحكامًا طويلة إلى مناطق فلسطينية أخرى.