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تقديرًا لجهوده في المتلقى الروسي الأفريقي.. «بوتين» يتقاسم راتبه مع الرئيس المصري!

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 أكتوبر 2019 - 20:07
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يعتبر الرئيسان الروسي والمصري الرئيسين المناوبين للقمة. [سبوتنيك]

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بممازحة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حيث قال إنه سيضطر لتقديم جزء من راتبه إلى الرئيس المصري تقديرا لهجوده أثناء قمة روسيا – إفريقيا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بوتين قوله، خلال مأدبة الطعام على هامش قمة روسيا – إفريقيا في مدينة سوتشي الروسية، الخميس:

أود أن أشكر الرئيس السيسي على دعمه. وأود القول إنه بدون أي مبالغة، لو لا دعم أصدقائنا المصريين، لما عقدت هذه القمة، وعلى أقل تقدير بشكلها الحالي.

وأضاف مازحا السيسي:

بالإضافة إلى ذلك، كما ترون، إنه الرئيس السيسي جالس بجانبي طوال النهار كله ويساعدني في عملي. وسيتعين علي أن أتقاسم راتبي معه.

يُشار أن قمة روسيا – إفريقيا هي الأولى تعقد في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، ويعتبر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي الرئيسين المناوبين للقمة.

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