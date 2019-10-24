تقديرًا لجهوده في المتلقى الروسي الأفريقي.. «بوتين» يتقاسم راتبه مع الرئيس المصري!

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بممازحة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حيث قال إنه سيضطر لتقديم جزء من راتبه إلى الرئيس المصري تقديرا لهجوده أثناء قمة روسيا – إفريقيا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بوتين قوله، خلال مأدبة الطعام على هامش قمة روسيا – إفريقيا في مدينة سوتشي الروسية، الخميس:

أود أن أشكر الرئيس السيسي على دعمه. وأود القول إنه بدون أي مبالغة، لو لا دعم أصدقائنا المصريين، لما عقدت هذه القمة، وعلى أقل تقدير بشكلها الحالي.

وأضاف مازحا السيسي:

بالإضافة إلى ذلك، كما ترون، إنه الرئيس السيسي جالس بجانبي طوال النهار كله ويساعدني في عملي. وسيتعين علي أن أتقاسم راتبي معه.

يُشار أن قمة روسيا – إفريقيا هي الأولى تعقد في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، ويعتبر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي الرئيسين المناوبين للقمة.