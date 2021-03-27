تقرير: الأردن في المرتبة الـ35 عالميا في إصابات كورونا

إحصاء أعده موقع worldometer اظهر الذي يرصد إصابات كورونا في العالم، أن الأردن بات في المركز الـ35 عالميا من حيث حصيلة إصابات الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية بوقت سابق اليوم الجمعة أن مجموع الإصابات في المملكة ارتفع الى 577,734 إصابة، ليصبح الأردن الدولة الـ35 عالميا من حيث عدد الإصابات.

ويحتل الأردن المرتبة الثانية عربيا بعدد الإصابات بعد العراق الذي يحتل المرتبة 27 عالميا بواقع 822,095 إصابة.

من جهة أخرى يحتل الأردن المرتبة 46 عالميا بوفيات كورونا بواقع 6374 حالة.

كما يحتل الأردن المرتبة 23 عالميا والأولى عربيا بإصابات كورونا النشطة بواقع 103,323 إصابة نشطة.

ويحتل الأردن المرتبة 33 عالميا بعدد حالات الشفاء بواقع 468,037 حالة.وفقا لما ذكرت روسيا اليوم.

وعالميا بلغ مجموع الإصابات حتى مساء الجمعة 126.2 مليون إصابة، والوفيات 2,76 مليون حالة، والشفاء 101,8 مليون حالة.