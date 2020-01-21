تقرير «غوتيريش»: 60 غارة جوية شنتها طائرات مقاتلة أجنبية داعمة لحفتر

أفاد تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتسجيل 60 غارة جوية شنتها طائرات مقاتلة أجنبية داعمة لحفتر منذ اندلاع العدوان.

وأكد التقرير أن طائرة تابعة لحفتر شنت غارة جوية على الكلية العسكرية بطرابلس ،ما أسفر عنه مقتل أكثر من 30 طالبا.

وأشار التقرير إلى أن طائرات حفتر قصفت مرارًا وتكرارًا مناطق في طرابلس، بما في ذلك الفرناج و جنزور والسواني وتاجوراء، ومدينة الزاوية، وضربت منشآت عسكرية وحكومية وعامة.

وجاء في التقرير:

طرابلس تعرضت لأكثر من 1000 غارة منذ بداية الهجوم مطلع أبريل منها 60 غارة بطائرات أجنبية، 850 غارة نفذتها طائرات مسيرة و110 نفذتها طائرات نفاثة على مواقع في طرابلس وضواحيها.



وأضاف التقرير: