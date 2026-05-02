تقلبات جوية واسعة.. الأرصاد تحذّر من السيول

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا أن البلاد ستشهد ابتداءً من السبت 2 مايو 2026 حالة من عدم الاستقرار الجوي، تتمثل في فرص لهطول أمطار متفرقة على مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد، مع استمرار أجواء باردة نسبيًا على أغلب المناطق الشمالية.

وأوضح المركز أن الفرصة ما تزال مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة تشمل مناطق الجبل الغربي ومزدة والقريات وأبونجيم وسرت وجنوبها والجفرة والحمادة وزلة ومرادة والمناطق المجاورة، مع احتمال تشكل خلايا رعدية متفرقة خلال فترات متقطعة.

وفي الشمال الشرقي، أشار المركز إلى تكاثف السحب بشكل ملحوظ مع فرص لسقوط أمطار على مناطق الخليج والمرج والجبل الأخضر ودرنة وأقصى الساحل الشرقي والبطنان والمناطق الحدودية مع مصر، وقد تكون هذه الأمطار من جيدة إلى غزيرة أحيانًا، خاصة على مناطق البطنان وأقصى الساحل الشرقي.

وحذر المركز من احتمال تجمع المياه في المناطق المنخفضة، مع إمكانية حدوث سيول وجريان بعض الأودية المحلية، داعيًا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، خصوصًا في المناطق الأكثر عرضة لتأثر الأمطار.

كما تمتد فرص الأمطار لتشمل مناطق جالو والجغبوب، على أن تبدأ السحب الممطرة في الانقشاع تدريجيًا اعتبارًا من يوم الغد، مع استمرار الأجواء الباردة نسبيًا على مناطق الشمال.

وبيّن المركز أن مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد تكاثفًا للسحب من حين لآخر مع خلايا رعدية وأمطار متفرقة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 17 و23 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاع تدريجي لاحقًا.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتشهد سحبًا متقطعة وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مساء اليوم، في حين تسجل مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة أجواء أكثر استقرارًا نسبيًا مع احتمالات ضعيفة لهطول أمطار متفرقة على جالو والجغبوب.

وأشار المركز إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من يوم الثلاثاء على المناطق الغربية خاصة الدواخل والجنوب الغربي، مع نشاط للرياح في بعض الفترات، مؤكدًا أن التحديثات تصدر بشكل دوري كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغييرات في الحالة الجوية.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الموارد المائية أن التوقعات الصادرة عن الأرصاد تشير إلى استمرار فرص الأمطار على نطاق واسع، مع إمكانية تشكل خلايا رعدية، داعية إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، ومشددة على أهمية متابعة التنبيهات الرسمية لتفادي أي مخاطر محتملة.