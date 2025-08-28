النفط يتراجع والذهب يراوح مكانه.. الأسواق العالمية في مواجهة اختبار حاسم

شهدت الأسواق العالمية تقلبات ملحوظة مع تراجع أسعار النفط والذهب، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية.

تراجعت أسعار النفط، حيث هبط خام برنت تحت مستوى 68 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط قرب 64 دولاراً، رغم محاولات الولايات المتحدة للضغط على الهند لوقف استيراد النفط الروسي.

وأعلنت واشنطن رفع الرسوم الجمركية على واردات النفط الروسي إلى 50%، مع انتقادات حادة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. لكن مصافي هندية أكدت استمرار الاعتماد على الخام الروسي لشحنات أكتوبر وما بعدها.

وتواجه الأسواق مخاوف من فائض معروض عالمي في الأشهر القادمة نتيجة تخفيف تحالف “أوبك+” قيود الإنتاج وزيادة ضخ النفط من دول خارج التكتل، ما قد يضغط على الأسعار أكثر حتى تصل إلى 63 دولاراً للبرميل بنهاية العام.

في الوقت نفسه، استقر سعر الذهب بعد مكاسب خلال اليومين الماضيين، وسط مخاوف متزايدة من تهديد استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وجاء ذلك على خلفية محاولات الرئيس دونالد ترمب لعزل الحاكمة ليزا كوك، مما قد يعيد تشكيل المجلس ويعزز الضغوط لخفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة.

وعلى الرغم من أن الذهب وصل لمستويات قياسية فوق 3500 دولار للأونصة في أبريل، إلا أنه يتحرك حالياً في نطاق ضيق بانتظار محفزات جديدة تؤثر في الاتجاه القادم للأسعار.