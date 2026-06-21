تقلبات حادّة بأسواق النفط العالمية خلال «أسبوع واحد»

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، في نشرتها الأسبوعية لاتجاهات أسعار النفط، أن الأسواق العالمية شهدت خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو تذبذبًا ملحوظًا في أسعار النفط الخام، نتيجة تأثرها بعدد من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن هذا التذبذب ارتبط بالتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط العالمية، وترقب الأسواق لبيانات الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على الطاقة.

وبحسب البيانات الصادرة، سجل خام برنت متوسط سعر بلغ 81.24 دولارًا للبرميل، حيث تراوح بين 76.54 دولارًا كأدنى مستوى و85.93 دولارًا كأعلى مستوى خلال الأسبوع.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط متوسط سعر عند 78.31 دولارًا للبرميل، متحركًا بين 74.13 دولارًا كحد أدنى و82.48 دولارًا كحد أقصى.

وفي ما يتعلق بسلة خامات أوبك، فقد بلغ متوسط السعر 83.47 دولارًا للبرميل، حيث تراوح بين 82.52 دولارًا و84.42 دولارًا خلال الفترة نفسها.

وأشارت وزارة النفط والغاز إلى أن عوامل العرض والطلب العالمي، إلى جانب التطورات السياسية والاقتصادية الدولية، تظل المحرك الأساسي لاتجاهات أسعار النفط في الأسواق العالمية.

كما تؤكد النشرة أن حالة التذبذب الحالية تعكس استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق، في ظل ترقب المستثمرين لأي مستجدات قد تؤثر على مستويات الإنتاج أو الطلب العالمي على الطاقة.

هذا وتتأثر أسعار النفط عالميًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها التوترات الجيوسياسية في مناطق الإنتاج، ومستويات الطلب على الطاقة، إضافة إلى البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى. وتلعب منظمة أوبك وخاماتها المرجعية دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات السوق من خلال مستويات الإنتاج والتوازن بين العرض والطلب.