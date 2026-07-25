تقنيات جديدة لتحسين «إنتاج النفط» في ليبيا

نظمت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، ممثلةً في إدارة الإنتاج وبالتعاون مع مجموعة “الفان أويل”، ورشة عمل متخصصة حول خدمات عمليات الإنتاج المتكاملة (IPOS) وتقنيات الرفع الصناعي، بمشاركة عددٍ من المختصين وممثلي المؤسسة والشركات المشغلة التابعة لها.

وبحسب منشور المؤسسة الوطنية للنفط، ناقشت الورشة أبرز التحديات التشغيلية التي تواجه عمليات الرفع الصناعي، وفي مقدمتها ارتفاع نسب الرمال المصاحبة للإنتاج وتأثيرها المباشر على كفاءة المعدات التشغيلية والعمر الافتراضي لها.

وتناولت جلسات الورشة حلولًا تقنيةً تهدف إلى تحسين مراقبة أداء الآبار بصورةٍ لحظيةٍ، بما يساعد على تقليل التوقفات المفاجئة وضمان استمرارية عمليات الإنتاج بكفاءةٍ أعلى.

كما شهدت الورشة استعراض أحدث التقنيات المستخدمة لرفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف وزمن التوقف، من بينها تقنيات تركيب المضخات الكهربائية الغاطسة دون الحاجة إلى استخدام الحفارات (Rigless Installation).

واستعرض المشاركون أيضًا تقنيات المضخات المصممة للآبار العميقة ذات أقطار التغليف الصغيرة التي تصل إلى 5 بوصات، بهدف تعزيز قدرات الإنتاج والتعامل مع التحديات الفنية المرتبطة بتشغيل هذه الآبار.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ختام الورشة أهمية هذه المبادرات الفنية في تعزيز التعاون والشراكات، وتبادل الخبرات المتقدمة، واعتماد الابتكارات الحديثة بما يسهم في تطوير وتحديث قطاع النفط والغاز في ليبيا.