تقنية جديدة تثير الجدل.. هل بدأ «الذكاء الاصطناعي» بالتفكير عنك؟

في خطوة غير مسبوقة، كشفت شركة OpenAI عن ميزة ثورية جديدة ضمن تطبيقها الشهير ChatGPT تحمل اسم “Pulse”، والتي ستغير تمامًا طريقة تفاعلك مع الذكاء الاصطناعي، هذه الميزة تجعل ChatGPT يتواصل معك بشكل استباقي، ويقدم لك معلومات ونصائح قبل أن تطلبها، بحسب ما أكدته مصادر رسمية من الشركة.

وبحسب تصريحات مسؤول في OpenAI تحدث مع صحيفة إندبندنت، تعتمد “Pulse” على جمع وتحليل بيانات متعددة تشمل سجل محادثات المستخدم السابقة، تعليقاتهم، بالإضافة إلى معلومات من تطبيقات مثل التقويم، لتقديم بطاقات تفاعلية ذكية تظهر لك بشكل تلقائي.

وتقول الشركة: “نحن نهدف لتحويل ChatGPT من أداة تفاعلية تقليدية إلى مساعد شخصي ذكي يفكر معك ويساعدك في تنظيم حياتك بشكل أفضل.”

وتُظهر هذه البطاقات تفاصيل مفيدة مثل مواعيد الاجتماعات القادمة، اقتراحات لترتيب جدولك، وحتى تنبيهات حول رحلات مسجلة، ما يوفر تجربة استخدام غير مسبوقة تتسم بالذكاء والاستباقية.

ورغم هذه الفوائد، أثار هذا التحديث جدلاً واسعاً حول خصوصية المستخدمين. إذ أشار خبراء خصوصية تحدثوا لـإندبندنت إلى أن جمع هذا الكم من البيانات قد يشكل تحديًا كبيرًا للحفاظ على سرية المعلومات الشخصية.

من جانبها، أكدت OpenAI أن الميزة متاحة حاليًا فقط لمشتركي خدمة ChatGPT Plus المدفوعة، وأن البيانات التي تجمعها الميزة تُستخدم فقط ليوم الاستخدام ولا تُخزن بشكل دائم إلا إذا قرر المستخدم ذلك.

كما قالت الشركة: “Pulse هي الخطوة الأولى نحو نموذج جديد من الذكاء الاصطناعي قادر على اتخاذ قرارات نيابة عن المستخدمين، ما يفتح آفاقاً جديدة في مجال المساعدات الرقمية.”

وفي ظل ارتفاع تكاليف تشغيل الخدمة، تُشير مصادر داخل OpenAI إلى احتمال دمج إعلانات مستهدفة داخل التطبيق مستقبلاً، ما يزيد من الجدل حول تجربة المستخدم وخصوصيته.