تقوم بـ«مهام انتحارية».. إيران تستعرض قوتها بأنواع جديدة من «المسيرات»

كشفت طهران عن “أنواع جديدة من “المسيرات”، تقوم بمهام “انتحارية واستطلاعية”، وفق ما أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وبحسب الوكالة، “انطلقت المرحلة الثانية من مناورات “الرسول الأعظم 19″ للقوة البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، والتي تعد أكبر مناورات عملياتية لهذه القوة، جنوب غربي البلاد”.

وأفادت الوكالة، بأن “الوحدات المتخصصة للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، ستواصل، في هذه المرحلة، تنفيذ عمليات هجومية ودفاعية مختلفة، وعمليات الغابات، والهجمات الواسعة النطاق باستخدام المدرعات والصواريخ والطائرات الصغيرة والطائرات دون طيار والدفاع الجوي والمدفعية في الأيام المقبلة”.

وأضافت الوكالة أنه “سيتم، في هذه المناورات، استخدام أساليب وتكتيكات قتالية جديدة، وتقييم الأسلحة والمعدات الجديدة المضافة إلى مختلف وحدات الحرس الثوري في ساحة المعركة، وتم الكشف، خلال هذه المناورات، عن طائرات مسيّرة انتحارية واستطلاعية تكتيكية جديدة، من بينها: طائرة الاستطلاع الهجينة “بينا” بمدى عملياتي يصل إلى 40 كيلومترًا”.

وبحسب الوكالة، “طائرتا الاستطلاع “قنديل 4 و5” بمدى 100 كيلومتر، وزمن تحليق يصل إلى 5 و10 ساعات على التوالي، بالإضافة إلى الطائرة المسيّرة العمودية القاذفة “أربعين” بمدى 10 كيلومترات، وقادرة على حمل قنبلة زنة 7 كيلوغرامات”.

وتابعت الوكالة أنه “تم الكشف أيضا عن “الطائرة الانتحارية “رعد 2” بمدى 20 كيلومترًا ورأس حربي بزنة 5 كيلوغرامات، والطائرة الانتحارية “رعد 3” بمدى 100 كيلومتر ورأس حربي بزنة 12 كيلوغرامًا، بالإضافة إلى “الطائرة الانتحارية “صاعقة” بمدى 20 كيلومترًا ورأس حربي بزنة كيلوغرام واحد”، والمسيّرة القتالية الصغيرة “صابر”، القادرة على حمل أنواع مختلفة من الذخائر المضادة للدروع والأفراد والتحصينات، بمدى عملياتي يصل إلى 5 كيلومترات”.

📹 رونمایی از پهپادهای جدید انتحاری و شناسایی سپاه



در جریان رزمایش پیامبر اعظم ۱۹ نیروی زمینی سپاه، پهپادهای جدید انتحاری و شناسایی تاکتیکی نزسا رونمایی شدندhttps://t.co/XsEcQROcSc pic.twitter.com/Rb638gNWo7 — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) February 18, 2025