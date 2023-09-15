تكاثف شركات الخدمات العامة في تنظيف درنة و«جامع الصحابة» سيكون بخير

أعلنت الشركة العامة للخدمات العامة اليوم الجمعة، استمرار أعمال التنظيف وفتح المسارات في مدينة درنة، بالتعاون مع الجهات المحلية في المدينة، والشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة.

ووفقاً لما أوردته “شركة الخدمات العامة طرابلس” في منصتها: أن فرقها تعمل على مدار الساعة لإزالة الركام والأنقاض الناتجة عن الفيضانات والأعاصير التي ضربت المدينة في الآونة الأخيرة.

وأضافت أن الفرق بدأت اليوم أيضًا في أعمال التنظيف وصيانة “جامع الصحابة” في المدينة، الذي تضرر بشكل كبير من الفيضانات.

وتأتي هذه الجهود في إطار جهود الحكومة الليبية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة من الفيضانات وإعصار “دانيال” المدمّر.