تكالة: الحوار ضرورة لإنجاح المبادرات الوطنية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، وفداً يضم عدداً من مختلف أطياف المجتمع الليبي، في لقاء خُصص لبحث تطورات المشهد السياسي وسبل تحريك العملية السياسية، في ظل الجهود الرامية إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة أن اللقاء، الذي عُقد الثلاثاء 21 يوليو في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، تناول آخر المستجدات السياسية، وناقش آليات تعزيز التوافق بين مختلف الأطراف الليبية، بما يسهم في دفع العملية السياسية إلى الأمام.

وأكد المشاركون في اللقاء دعمهم للجهود الهادفة إلى إنهاء الانسداد السياسي، وفي مقدمتها مبادرة الرئاسات الثلاث، معتبرين أنها تمثل مدخلاً لتوحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

من جانبه، شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، على أهمية استمرار الحوار والتشاور بين مختلف مكونات المجتمع الليبي، مؤكداً أن توحيد المواقف الوطنية يمثل ركيزة أساسية لدعم مسار التوافق وإنجاح المبادرات الوطنية.

وأضاف تكالة أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز العمل المشترك للوصول إلى حلول سياسية مستدامة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي، وتدعم جهود استعادة الاستقرار واستكمال المسار الديمقراطي.