تكالة: توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الاستحقاقات الوطنية أولوية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الدكتور محمد تكالة، الأربعاء 22 يوليو 2026، سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا غوفين بيجيتش، خلال لقاء عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وسبل دعم العملية السياسية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون الليبي التركي بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

كما تناول اللقاء دعم المسارات التي تسهم في تحقيق التوافق الوطني، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاز الاستحقاقات الوطنية.

ويأتي اللقاء في إطار التواصل بين المؤسسات الليبية والجهات الدولية المعنية بالملف الليبي، في ظل استمرار الجهود السياسية الرامية إلى دفع مسار التوافق وتعزيز الاستقرار.