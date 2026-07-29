تكالة رئيساً لـ«الأعلى للدولة» والدبيبة يهنئّه.. الحامي لعين ليبيا: الانتخابات تجسد الديمقراطية

انتُخب الدكتور محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، عقب انتهاء عملية التصويت داخل المجلس وإعلان النتائج الرسمية، في انتخابات شهدت منافسة بين خمسة مرشحين على رئاسة المؤسسة التشريعية الاستشارية.

وضمت قائمة المتنافسين على رئاسة المجلس الأعلى للدولة كلًا من الدكتور محمد تكالة، والدكتور عبد الرحمن السويحلي، والدكتور بلقاسم القزيط، والدكتور صلاح ميتو، والأستاذ مصطفى التريكي.

وقالت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، في تصريح لشبكة “عين ليبيا”، إن إجراء الانتخابات داخل المجلس يمثل تطبيقًا لمبدأ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، مشيرة إلى أن ذلك يعد من الركائز الأساسية لأهداف ثورة فبراير التي يجري تحقيقها من خلال عمل المجلس وآلياته الداخلية.

وأكدت الحامي أن أهمية هذه الانتخابات تكمن في توقيتها، خصوصًا في ظل المرحلة السياسية الحساسة التي تمر بها ليبيا، موضحة أن منصب رئاسة المجلس يحمل أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية لما يتطلبه من دور في إدارة الملفات السياسية وتعزيز التواصل بين الأطراف المختلفة.

وأوضحت الحامي أنه لا توجد معايير محددة تنص عليها اللائحة المنظمة للمجلس لاختيار الرئيس، مشيرة إلى أن المعيار الأساسي يعود إلى قناعة كل عضو وقراره الشخصي.

وأضافت أن جميع المرشحين لرئاسة المجلس كانوا يحملون هدفًا مشتركًا يتمثل في العمل على إنهاء الخلافات الداخلية، وتحقيق التوافق بين الأطراف السياسية، والحفاظ على وحدة المجلس خلال المرحلة المقبلة.

وفي أعقاب إعلان فوز محمد تكالة، قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التهنئة له بمناسبة نيله ثقة أعضاء المجلس الأعلى للدولة وانتخابه رئيسًا للمجلس.

وقال الدبيبة: “أبارك للسيد محمد تكالة نيله ثقة أعضاء المجلس الأعلى للدولة وانتخابه رئيسًا للمجلس، متمنيًا له التوفيق في حمل هذه المسؤولية الوطنية”.

وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية: “نأمل أن تكون هذه المرحلة عنوانًا لمزيد من التوافق والعمل المشترك، وأن تتكامل جهود مؤسسات الدولة للمضي ببلادنا نحو الاستقرار وإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق تطلعات الليبيين في بناء دولة آمنة ومستقرة ومزدهرة إن شاء الله”.

ويأتي انتخاب محمد تكالة لرئاسة المجلس الأعلى للدولة في ظل استمرار المساعي السياسية في ليبيا للوصول إلى توافقات بين المؤسسات المختلفة، ودفع المسار الانتخابي، وإنهاء المراحل الانتقالية التي تمر بها البلاد منذ سنوات.

وتعول الأوساط السياسية على المرحلة المقبلة في تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية، وتقريب وجهات النظر بشأن الملفات الخلافية، بما يساهم في دعم الاستقرار السياسي وإنجاز الاستحقاقات الوطنية.