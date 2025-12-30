«الأعلى للدولة» يعزز التعاون مع الهيئات الحقوقية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر، رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، عبدالمولى انتيشه، وذلك بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.

واستُهلّ اللقاء بتبادل التعازي في ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كانت تقلّ المشير محمد الحداد ومرافقيه، حيث دعا الجانبان للضحايا بالرحمة والمغفرة، ولذويهم بالصبر والسلوان.

وناقش اللقاء عدداً من الملفات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، وسبل تعزيز حماية الحقوق الأساسية، إلى جانب تنسيق الجهود بين المؤسسات ذات العلاقة، بما يدعم سيادة القانون ويعزز الاستقرار المؤسسي.

وأكد الجانبان أهمية التكامل بين المؤسسات الرسمية والهيئات الحقوقية، والعمل المشترك لترسيخ مبادئ العدالة واحترام الحقوق، بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.