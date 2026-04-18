تكالة يبحث مع «أبو الغيط» تسوية الأزمة الليبية

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، السبت 18 أبريل، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد حسام زكي، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في الجمهورية التركية.

وتناول اللقاء سبل دعم المسار السياسي وتعزيز فرص التوافق بين الأطراف الليبية، بما يسهم في إنهاء حالة الانقسام والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضمن استقرار البلاد.

وناقش الجانبان دور جامعة الدول العربية في دعم الاستقرار داخل ليبيا، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع المؤسسات الإقليمية والدولية، بما يعزز الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

كما شمل اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، ولا سيما الحرب في منطقة الخليج العربي، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل تصاعد التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات الدبلوماسية التي يشهدها منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حيث تتصدر الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة الليبية، جدول الأعمال، مع تركيز واضح على دعم الحلول السياسية وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية.

هذا وتُعد جامعة الدول العربية من أبرز الأطر الإقليمية المعنية بالملف الليبي منذ عام 2011، إذ لعبت دورًا في دعم مسارات الحوار السياسي والعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة.

ويحظى الملف الليبي بأولوية في الأجندة العربية، نظرًا لتأثيره المباشر على استقرار المنطقة، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية والإقليمية للوصول إلى تسوية سياسية تنهي حالة الانقسام وتدفع نحو مرحلة جديدة من الاستقرار.