تكالة يبحث مع أعيان ومشايخ «أولاد شبل» الأوضاع الخدمية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الأربعاء 07 يناير، رفقة النائب الأول حسن حبيب والمقرر بلقاسم دبرز، وفد أعيان ومشايخ منطقة أولاد شبل بمقر المجلس في طرابلس.

وتناول اللقاء مناقشة الأوضاع الخدمية في منطقة الجبل الغربي والتحديات التي تواجه المواطنين، خاصة في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والخدمات العامة.

وأكد الدكتور محمد تكالة على أهمية دور الأعيان والمشايخ في دعم الاستقرار وتحقيق السلم الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر ثقافة الحوار والمصالحة بين جميع مكونات المجتمع المحلي.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود المجلس الأعلى للدولة لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية والمشايخ والأعيان، لضمان تلبية احتياجات المواطنين ومعالجة التحديات الخدمية في مختلف المناطق الليبية، خصوصًا في المناطق ذات الطبيعة الجبلية والصعبة من حيث الخدمات والبنية التحتية.

رئيس المجلس الأعلى للدولة يستقبل وفد الصيادلة لمناقشة تطوير الخدمات الصحية ومعالجة التجاوزات النقابية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الأربعاء 7 يناير، وفدًا من النقابة العامة للصيادلة في ليبيا، إلى جانب نقابتي الصيادلة في مصراتة وجنزور، بمقر المجلس في طرابلس.

وتم خلال اللقاء بحث جهود نقابات الصيادلة في تطوير الخدمات الصحية وسبل تنسيق المبادرات المشتركة مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الرعاية الصيدلانية والخدمات الصحية المجتمعية.

كما عرض الوفد جملة من المعوقات التي تواجه العمل النقابي، مقدّمًا مذكرة تظلّم بشأن الإجراءات التي تتخذها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، واعتبرتها النقابات مساسًا بالأمن القومي الصحي بسبب تمكين شخصيات تنتحل صفة صيادلة من الترشح وتولي مواقع نقابية، في ما وصفته النقابات بانتخابات صورية تفتقر للشرعية المهنية.

وأكد اللقاء في ختامه على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتفادي هذه التجاوزات وضمان تصحيح المسار قبل الشروع في انتخابات النقابة العامة للصيادلة، بما يحافظ على المهنة وصحة المجتمع.



