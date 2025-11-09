تكالة يبحث مع لجنة «المناصب السيادية» مستجدات التفاهم مع مجلس النواب

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بمشاركة النائب الثاني موسى فرج والمقرر بلقاسم دبرز، اجتماعا صباح الأحد 9 November مع لجنة المناصب السيادية بالمجلس في مقر المجلس بطرابلس.

واستعرض الاجتماع ما توصلت إليه اللجنة من تفاهمات مع نظيرتها في مجلس النواب بشأن اختيار شاغلي المناصب السيادية، عقب سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المكثفة.

وأكد تكالة خلال اللقاء التزام المجلس الأعلى للدولة بدعم المسار التوافقي ضمن خارطة الطريق للحل السياسي في البلاد، بما يضمن الوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.