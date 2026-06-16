تكالة يستقبل أعيان وشباب زليتن ويستمع لمطالبهم

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، بحضور عضو المجلس عبد العاطي أبوكتيف، عدداً من شيوخ وأعيان وشباب بلدية زليتن، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وخلال اللقاء، استمع رئيس المجلس إلى أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه بلدية زليتن في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، حيث جرى عرض عدد من القضايا التي تعاني منها البلدية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خلال الاجتماع اهتمام المجلس بكامل التراب الليبي دون استثناء، مشيراً إلى أن مدينة زليتن تمثل جزءاً أساسياً من النسيج الوطني الليبي وتحظى بمتابعة واهتمام مماثل لبقية المدن والمناطق في البلاد.

وشدد على أهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز قيم التوافق والتعاون بين أبناء الوطن، موضحاً أن المجلس الأعلى للدولة يولي اهتماماً خاصاً بجهود المصالحة الوطنية وتسوية الخلافات بين مختلف المكونات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم المصلحة العامة.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار سلسلة اجتماعات يجريها المجلس الأعلى للدولة مع وفود من مختلف المدن الليبية، بهدف الاستماع إلى التحديات المحلية وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين مؤسسات الدولة والمكونات الاجتماعية، في ظل مساعٍ أوسع لدعم الاستقرار والمصالحة الوطنية.