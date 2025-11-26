تكالة يستقبل ممثلي المعلمين لمناقشة معوقات «العمل النقابي»

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، ممثلين عن النقابة العامة للمعلمين، وذلك بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس، موسى فرج، ورئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات، الدكتور فتح الله السريري، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وناقش اللقاء المعوقات التي تواجه عمل النقابة، لاسيما ما يتعلق ببعض القرارات الصادرة عن اللجنة التسييرية المكلفة من لجنة النقابات التابعة لمجلس النواب، والتي اعتبر ممثلو النقابة أنها تجاوزت المهام الموكلة إليها، رغم طبيعتها المؤقتة، إلى حين إجراء انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية.

وأكد المشاركون على ضرورة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لاستكمال العملية الانتخابية دون أي تباطؤ، مع التشديد على ضمان نزاهتها وشفافيتها، والتواصل مع وزارة التعليم لاتخاذ ما يلزم وفق التشريعات النافذة.

هذا وشهدت النقابات المهنية في ليبيا تغيرات متعددة بعد عام 2011، حيث تعاقبت لجان تسييرية مؤقتة على إدارة النقابات، ما تسبب في جدل قانوني وتنظيمي متكرر.

وتسعى النقابة العامة للمعلمين منذ سنوات لإجراء انتخابات مستقرة تعيد تشكيل هياكلها الإدارية وفق القوانين المنظمة للعمل النقابي.