تكالة يناقش استكمال الاستحقاقات السيادية ضمن «خارطة الطريق»

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، والنائب الأول للمجلس المهندس حسن حبيب، اجتماعًا مع لجنة المناصب السيادية المنتخبة من المجلس.

وخُصِّص الاجتماع لمراجعة ومناقشة توصيات اللجنة المشتركة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعدد من المناصب السيادية الأخرى.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي قام بها المجلس لاستكمال هذا الاستحقاق ضمن الإطار الزمني المحدّد في خارطة الطريق، تمهيدًا لإدراج ما تم التوصل إليه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس.