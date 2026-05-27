تكبيرات موحّدة من الشرق إلى الغرب.. العالم الإسلامي يحتفل بـ«عيد الأضحى»

في مشهد عالمي استثنائي تتوحد فيه القلوب قبل الصفوف، أحيى المسلمون في مختلف قارات العالم صباح عيد الأضحى المبارك بأداء صلاة العيد، وسط تكبيرات موحّدة امتدت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لتجسد لوحة إيمانية وإنسانية تعكس وحدة الشعيرة وتنوع الشعوب.

ومع إشراقة شمس العاشر من ذي الحجة، امتلأت المساجد والساحات العامة والملاعب والحدائق في دول العالم بملايين المصلين، الذين توافدوا بأزيائهم التقليدية وقلوبهم الخاشعة لإحياء واحدة من أعظم المناسبات الدينية في الإسلام، في مشهد تتداخل فيه الروحانية مع البعد الثقافي والاجتماعي.

وفي إندونيسيا، بدت الصورة الجوية لآلاف المصلين في باندا آتشيه وجاكرتا كلوحة بصرية مذهلة، حيث امتدت الصفوف في انسجام تام يعكس التنظيم والهوية الثقافية المحلية، فيما ارتدى المصلون أزياء تقليدية زادت المشهد جمالًا وتنوعًا.

وفي مصر، اكتظت الساحات الكبرى والمساجد التاريخية بالمصلين، حيث امتزجت الأجواء الشعبية بالفرح وتوزيع الحلوى وتبادل التهاني، في حين شكّلت المساجد العريقة نقاط تجمع رئيسية لعشرات الآلاف في القاهرة والمحافظات.

أما في السعودية، فقد أدى ضيوف الرحمن صلاة العيد في المسجد الحرام والمسجد النبوي وسط أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع، تزامنًا مع استكمالهم لمناسك الحج، حيث شهدت الحرم المكي حركة طائفين كثيفة وأداء طواف الإفاضة ضمن منظومة تنظيمية وخدمية متكاملة.

وفي فلسطين، برز مشهد استثنائي جمع بين الروحانية والألم، إذ أدى الفلسطينيون صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك وفي غزة رغم الحرب والدمار، وفي الخليل تحت إجراءات مشددة، في تعبير واضح عن التمسك بالشعائر رغم الظروف القاسية.

وفي سوريا والعراق وإيران، شهدت المدن الكبرى توافدًا واسعًا إلى المساجد والساحات، حيث اختلطت التكبيرات بالدعوات للسلام والاستقرار، وسط أجواء تعكس استمرار الحياة الدينية رغم التحديات الأمنية والاقتصادية.

أما في أوروبا، فقد احتشدت الجاليات المسلمة في البوسنة والهرسك وألبانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، في مشاهد جمعت بين الهوية الدينية والتنوع الثقافي، حيث تحولت الساحات العامة إلى مساحات صلاة جامعة تعكس حضور الإسلام في القارة الأوروبية.

وفي باكستان وأفغانستان، امتلأت المساجد التاريخية والساحات المفتوحة بملايين المصلين، الذين أدوا الصلاة ثم توجهوا لإحياء شعيرة الأضحية في أجواء احتفالية ممزوجة بالتقاليد المحلية.

وفي ماليزيا وإندونيسيا، تميز المشهد بالسكينة والتنظيم والزي التقليدي، حيث امتزجت الشعائر الدينية بالثقافة المحلية في صورة تعكس التنوع الإسلامي في آسيا.

وفي السودان واليمن وسوريا، رغم الأزمات والحروب، أصر المواطنون على أداء صلاة العيد في المساجد والساحات العامة، بل وحتى بين الأنقاض، في مشاهد صمود إنساني تعكس قوة التمسك بالهوية الدينية.

وفي أستراليا وأمريكا وكندا، احتشدت الجاليات المسلمة في الملاعب والحدائق، حيث تحولت المناسبات إلى مهرجانات عائلية مفتوحة، جمعت بين العبادة والتواصل الاجتماعي.

ويجمع هذا المشهد العالمي الكبير حقيقة واحدة تتكرر كل عام، أن عيد الأضحى لا يمثل مناسبة دينية فقط، بل يتحول إلى مساحة إنسانية كبرى تتقاطع فيها الثقافات وتتوحد فيها القلوب على اختلاف اللغات والألوان والحدود.

#شاهد| مقاومون يشاركون في أداء صلاة العيد بساحة السرايا وسط مدينة غزة. pic.twitter.com/8SVPgFfzfZ — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) May 27, 2026

مشهد مهيب.. فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في أحد شوارع مخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/oLVQ8ZwwRH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 27, 2026

📸 صور.. جانب من تأمين الإدارات الشرطية لصلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم في ساحة السرايا وسط مدينة غزة.



المديرية العامة للشرطة

الأربعاء 27 مايو 2026 pic.twitter.com/baOZRbYRBR — وزارة الداخلية الفلسطينية (@moigovps) May 27, 2026

في مشهد مؤثر للغاية



بكاء سيدة وحفيدتها في قطاع غزة أثناء تكبيرات العيد حين تذكرتا أقاربهما الشهداء والجرحى والأسرى



ربط الله على القلوب. pic.twitter.com/tSkIslEGnk — MO (@Abu_Salah9) May 27, 2026

تكبيرات العيد تعلو بين المنازل المدمرة في قطاع غزة pic.twitter.com/8pXRHV42bP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 27, 2026

صلاة العيد في قطاع غزة… فوق ركام المساجد التي دمّرها الاحتلال، ورغم الألم والقهر والحصار، ما زالت التكبيرات تُرفع والإيمان حاضرًا في القلوب 🇵🇸💔



مشاهد تختصر الصبر والثبات رغم كل الوجع…



عيدكم مبارك، أعاده الله على الجميع بالأمن والسلام والفرج القريب 🤲#عيد_الأضحى… pic.twitter.com/T1EBTTcToH — فراس الماسي | Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) May 27, 2026

وسط أجواء مفعمة بالبهجة والسرور..

جموع المصلين يؤدون صلاة #عيد_الأضحى في #المسجد_النبوي pic.twitter.com/b1sEFiOv36 — الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين- المسجد النبوي (@wmngovsa) May 27, 2026

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع أبناء شعبه الوفي في مُصلّى لوسيل.#قناة_الريان | #قطر pic.twitter.com/UXUUb8eiFI — قناة الريان الفضائية (@AlrayyanTV) May 27, 2026

في عيد الأضحى المبارك..

نرفع التهاني لسيدي رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، سائلين الله أن يديم على وطننا عزّه ومجده، وأن تبقى الإمارات راية خيرٍ ورفعةٍ وأمان… وكل عام والإمارات بخير. pic.twitter.com/Dlw3oDi9Pg — منصور بن زايد (@HHmansour) May 27, 2026

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد رعاه الله يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك 🇰🇼 pic.twitter.com/iyTFKbR1QJ — الخـليج العـربي (@kh3lij_Arabi) May 27, 2026

صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي pic.twitter.com/N3jmQxSd8g — State Info. Service (@SISEGY) May 27, 2026

صور صلاة عيد الأضحي من باحات #المسجد_الأقصى المبارك



كل عام وأنتم بخير ♥ pic.twitter.com/95PZ5qeokO — المسجد الأقصى (@AqsaMosq) May 27, 2026

١٤٠ ألف مصلٍ أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى pic.twitter.com/lAxrICi2oU — المسجد الأقصى (@AqsaMosq) May 27, 2026

صلاة العيد في قطاع غزة فوق ركام المساجد التي دمرها الاحتلال ورغم الآلام والقهر



عيدكم مبارك pic.twitter.com/hidVcgNwqZ — MO (@Abu_Salah9) May 27, 2026