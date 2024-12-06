تكثيف الجهود لإزالة تجمعات الأمطار وتحذير جديد للأرصاد

نشر مركز الاتصال المحلي 1415- تحذيرا صادرا عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أكد من خلاله استمرار “هطول أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة اليوم الجمعة، على أغلب مناطق الشمال الغربي، وخاصة على شرق طرابلس إلى مصراتة مصحوبة بخلايا رعدية ورياح قوية”.

وأضاف أن “هذه الأمطار تسبب في جريان وسيول بعض الأودية وارتفاع منسوب المياه في الأماكن المنخفضة، وفيضانات محدودة في بعض الأماكن، وتستمر هذه التقلبات حتى آخر ليلة الجمعة”.

وبالنسبة للبحر، يكون شديد الاضطراب على معظم الساحل الغربي وارتفاع الموج يصل إلى 5 أمتار.

ودعا مجددا لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى الأودية والأماكن المنخفضة، والانتباه أثناء القيادة، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وفي سياق متصل، أعلنت دوريات مديرية أمن طرابلس بالتعاون مع الإدارة العامة لدعم المركزي و شركة الخدمات العامة العمل مواصلتها العمل بشكل مكثف لشفط تجمعات مياه الأمطار التي تراكمت في الطرق الرئيسية وتشمل الجهود الطريق السريع تحديداً أسفل جسر 11 يونيو، بالإضافة إلى طريق البيفي.

ودعت مديرية الأمن المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في هذه المناطق حتى استكمال عمليات الشفط ومعالجة الطرق المتضررة.