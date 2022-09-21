تكريم «الشيباني» على مشاركتها في لقاء طرابلس حول الهجرة

قررت للجنة التنفيذية للمنتدى الثقافي العربي البريطاني، تكريم الدكتورة سلسبيل الشيباني، على مشاركتها المتميزة في لقاء طرابلس – رؤى حول الهجرة غير الشرعية (الأسباب – النتائج – سبل العلاج).

وعُقِد اللقاء الشهر الماضي، بتنظيم لجنة الشؤون العامة الليبية بالتعاون مع المنتدى الثقافي العربي البريطاني، والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ومنظمة الحوار الوطني، وجهاز دعم الاستقرار، وبمشاركة خبراء محليين ودوليين.

وفي سياقٍ ذي صلة، أكد الصحفي السوري علي الحاج حسين نائب رئيس المنتدى الثقافي العربي البريطاني، أن لقاء طرابلس الدولي حول الهجرة كان على مستوى الحدث وأنجز المهمة التي عقد من أجلها.

وأضاف في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”: “الفضل بذلك يعود لجهود الشخصيات الأجنبية التي شاركت في الفعالية وللجهود الليبية الداعمة سواء على المستوى الأكاديمي والحقوقي أو الرسمي، لقد تكاملت هذه الجهود وحصلنا على نتائج ممتازة مما يزيدنا عزيمة وإصرارا لمتابعة السير قدما في المحطات التالية التي نعد لها فيما يخص ملف الهجرة غير النظامية.

وتابع الحاج حسين: “نحن ممتنون للنتائج الإيجابية التي تمخض عنها لقاء طرابلس الدولي وكان بمستوى عالٍ من المشاركة والحضور المميز قابله اهتمام مميز أيضا من كافة المؤسسات الرسمية المعنية الليبية والمهتمة بمشكلة المهاجرين.

وأردف: لقد كانت فرصة جيدة لتبادل الأفكار حول هذه المشكلة الدولية خاصة بين الجانب الليبي الذي يرى أنه ضحية هذه الأزمة والجانب الإيطالي الذي يعمل على الحد من هذه الهجرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

واستطرد الحاج حسين قائلاً: “كلنا أمل أن تتعامل الدول الأخرى مع هذا الملف وفق مبادئ قانونية وأخلاقية واحدة لا تميز بين لاجئ وآخر والابتعاد كليا عن ازدواجية المعايير أو تسييس جهود حقوق الإنسان”.

واختتم تصريحه بالقول: “آمل أن يُعزز لقاء روما توصيات ما تم الاتفاق عليه بطرابلس، كما ندرس إمكانية عقد لقاء مماثل في كردستان العراق وفي إسبانيا”.