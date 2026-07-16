تفوق ليبي في جنوب إفريقيا.. تكريم صاحب «المركز الأول» في هندسة العمارة

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، تكريم وزير الإسكان والتعمير الطالب الليبي المبتعث إلى جمهورية جنوب أفريقيا، عبد السلام مصطفى فرحات، تقديرًا لتفوقه العلمي وحصوله على الترتيب الأول في قسم هندسة العمارة بجامعة بريتوريا، متوجًا بمرتبة الشرف.

وأوضحت الوزارة أن التكريم يأتي ضمن جهود دعم الكفاءات الوطنية وتشجيع الطلبة المتميزين، تقديرًا للإنجاز الأكاديمي الذي حققه الطالب، والذي يعكس صورة مشرفة للشباب الليبي الدارس في الجامعات الدولية.

وسلّم وزير الإسكان والتعمير الطالب عبد السلام مصطفى فرحات هديةً تشجيعيةً، تقديرًا لمسيرته الأكاديمية المتميزة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية والمهارات التي يكتسبها الطلبة الليبيون المبتعثون خلال دراستهم في الخارج.

وأشار الوزير إلى أن توظيف هذه الخبرات يمثل عنصرًا مهمًا في دعم مشاريع التنمية والنهضة العمرانية، والمساهمة في تطوير قطاع الإسكان والتعمير في ليبيا.

وأكدت وزارة الإسكان والتعمير استمرار دعمها للكفاءات الليبية وتشجيع الطلبة المتفوقين في الجامعات الدولية، بهدف تعزيز الاستفادة من الخبرات الأكاديمية وتوظيفها في خدمة خطط التنمية وتطوير القطاع العمراني في البلاد.

ويأتي هذا التكريم في إطار الاهتمام بالمتميزين من الطلبة الليبيين في الخارج، ودعم مسار بناء كوادر وطنية قادرة على الإسهام في مختلف المجالات العلمية والتنموية.