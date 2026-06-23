تمديد الترشح لانتخابات «المجالس المحلية للشباب» في 30 بلدية

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب التابعة لوزارة الشباب تمديد فترة الترشح لانتخابات المجالس المحلية للشباب في 30 بلدية بمختلف مناطق ليبيا، وذلك لإتاحة فرصة أوسع أمام الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية وتعزيز حضورهم في المؤسسات المحلية المعنية بالشأن الشبابي.

وشمل قرار التمديد البلديات التالية: أبو صرة، الأصابعة، الجديدة، الجليدة، الحوامد، الرجبان، الرحيبات، الرياينة، الزاوية الوسط، الزنتان، الزهراء، العزيزية، الشقيقة، القلعة، القواليش، الماية، المردوم، المشاشية، المعمورة، أوال، تينناي، جادو، زلطن، زوارة، سواني بن آدم، غدامس، غريان، ككلة، يفرن، ودرج.

وأوضحت اللجنة أن الترشح يتم وفق نظام القوائم، على أن تتكون كل قائمة من تسعة أعضاء، بينهم سبعة أعضاء أساسيين وعضوان احتياطيان، مع اشتراط تضمين ممثل واحد على الأقل عن فئة المرأة الشابة، إلى جانب ممثل عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة وتحقيق التمثيل المتوازن داخل المجالس المحلية للشباب.

ودعت اللجنة الراغبين في الترشح إلى استكمال النماذج المطلوبة وإرسال ملفات الترشح إلكترونياً ضمن ملف واحد عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، مؤكدة أن آخر موعد لقبول طلبات الترشح سيكون يوم 29 يونيو 2026.

كما نبهت اللجنة إلى ضرورة ترك خانة الرقم الانتخابي فارغة عند تعبئة النماذج، على أن تتولى اللجنة استكمالها لاحقاً ضمن الإجراءات التنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأكدت وزارة الشباب أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم مشاركة الشباب في صنع القرار المحلي، وتعزيز دورهم في اقتراح المبادرات والبرامج التي تستجيب لاحتياجات الفئات الشابة في مختلف البلديات الليبية.

https://drive.google.com/file/d/1erUfMLOo8vAzuTofW0TBsQYIFXD9KPjb/view