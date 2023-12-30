تمديد حالة الطوارئ لشهر إضافي في تونس

قررت الرئاسة التونسية تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة في كامل أنحاء البلاد منذ شهر نوفمبر من العام 2015، لمدة شهر إضافي.

ومر خبر التمديد على استحياء حيث لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الرئاسة كما جرت العادة، لكن العدد الأخير من الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي) الذي صدر مساء الجمعة تضمن أمرا رئاسيا بهذا القرار.

ونص الأمر الرئاسي على “تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 يناير 2024 إلى غاية 30 يناير 2024”.

وكانت السلطات التونسية فرضت حالة الطوارئ في البلاد، في أعقاب التفجير الذي استهدف في 24 نوفمبر من العام 2015 حافلة لنقل أفراد الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط تونس العاصمة، وأسفر عن مقتل 12 أمنيا وإصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.