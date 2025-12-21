تمديد فترة الترشح لـ«انتخابات النقابات»

أعلنت إدارة انتخاب النقابات عن تمديد فترة الترشح لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية بشكل جزئي ولمدة خمسة أيام عمل، لتشمل 9 نقابات فرعية ضمن النقابة العامة للصيادين.

ويمتد الموعد النهائي لتقديم الترشيحات حتى نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2025، بهدف إعطاء الفرصة للمتقدمين الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة السابقة.

وأوضحت الإدارة أن أي نقابة فرعية لم يتقدم لها أي مرشح خلال هذه المهلة سيتم استبعادها من العملية الانتخابية، ما يعني عدم مشاركتها في التصويت والانتخابات المقبلة.

وشددت إدارة الانتخابات على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لضمان تمثيل جميع النقابات الفرعية وضمان سير العملية الانتخابية بشكل شفاف ومنظم.