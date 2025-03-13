تمنح الجسم الطاقة.. تعرّف على أفضل «المشروبات» خلال شهر رمضان!

تعتبر العصائر والمشروبات الرمضانية جزءاً أساسياً من وجبة الإفطار والسحور، حيث تعتبر من أبرز الأمور التي يحرص الصائمون على حضورها في وجبة إفطارهم كل عام، كونها تمد الجسم بالترطيب والسكريات الطبيعية اللازمة لاستعادة النشاط.

ونستعرض في هذا المقال، “أفضل المشروبات الرمضانية التي تساعد على تعويض فقدان السوائل وتحسين الهضم خلال الصيام”.

قمر الدين: من أشهر المشروبات الرمضانية التي تحظى بشعبية كبيرة، حيث يتم تحضيره من عصير المشمش المجفف، وهو غني بفيتامين A و C، مما يجعله مثالياً لتعزيز المناعة وتحسين صحة الجهاز الهضمي، كما يحتوي على السكريات الطبيعية التي تساعد في استعادة الطاقة بعد الإفطار.

التمر الهندي: يعمل كمضاد طبيعي للأكسدة ويحتوي على معادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يجعله مثالياً للحفاظ على توازن السوائل في الجسم، ويعزز ترطيب الجسم ويمنع الجفاف، ويساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب، ويحسن الهضم ويخفف مشاكل المعدة.

الخروب: من أفضل البدائل الصحية للمشروبات السكرية، حيث يحتوي على سكريات طبيعية ومعادن أساسية مثل الحديد والكالسيوم، ويتميز بمذاقه الحلو الطبيعي دون الحاجة لإضافة السكر، مما يجعله خيارًا صحيًا لمن يعانون من مرض السكري، ويعزز صحة الجهاز الهضمي، ويساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، ويحمي من الجفاف والإرهاق أثناء الصيام.

الكركديه: يُعرف بفوائده العديدة للصحة، يُشرب باردًا في رمضان لترطيب الجسم وتحسين الدورة الدموية، يساعد في خفض ضغط الدم عند تناوله بارداً، ويعزز صحة الكبد ويحسن وظائفه، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة.

السوبيا: مشروب رمضاني شهير في السعودية ومصر، يُصنع من الخبز الجاف أو الشعير مع السكر والحليب، ويتميز بطعمه اللذيذ واحتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، ويحتوي على نسبة جيدة من الألياف التي تعزز الهضم، كما يساعد في توازن السوائل داخل الجسم.

اللبن الرائب: يُعد يحتوي على البروبيوتيك الطبيعي الذي يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، ويرطب الجسم ويمنع العطش أثناء النهار، ويعزز صحة الجهاز الهضمي ويقلل من الانتفاخات، غني بالكالسيوم والبروتين، مما يجعله مفيدًا لصحة العظام.

التمر باللبن: يتم نقع التمر بعد نزع النوى في اللبن أو الحليب الدافئ مع إضافة القليل من عسل النحل حسب الرغبة، لمدة 3-4 ساعات ويقدم على الإفطار لأنه سهل المضغ وقليل السكر.

الخشاف بالحليب: مشروب رمضاني يتم إعداده في بلدان عربية خاصة في مصر، يصنع من نقع مجموعة من الفواكه المجففة من المشمش، القراصيا، التين، الزبيب، جوز الهند، والتمر.

عرق السوس: يتم نقع الجذور في الماء لفترة، ويعتبر من المشروبات التي تناسب مرضى قرحة المعدة، كما يساعد على تقليل أعراض حموضتها وكذلك فهو فاتح للشهية ولكن يجب تناوله بحذر بالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع.

عصير الدوم: يمنح الشعور بالانتعاش، تناوله فور انتهاء ساعات الصيام يعمل على الترطيب، يصنع من الثمرة الخاصة به، وله فوائد في تقوية الذاكرة ومعالجة آلام الحلق وعلاج الالتهابات، وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى قدرته على إبطاء نمو الخلايا السرطانية.

هذا وينصح خبراء الصحة، الصائم “بالابتعاد عن المشروبات التي تحوي الكافيين، وكذلك مشروبات الطاقة والكاكاو الساخن والمشروبات الغازية التي تحوي كميات كبيرة من السكر، والعصائر الجاهزة المحلاة”.