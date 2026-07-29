تنافس مرسيدس.. أودي تكشف عن سيارة فاخرة بـ«سبعة مقاعد»

أزاحت شركة أودي الستار رسميًا عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات Q9 الجديدة، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها في فئة السيارات الفاخرة كبيرة الحجم، عبر منافسة مباشرة مع BMW X7 ومرسيدس GLS، من خلال تصميم جديد وتجهيزات تقنية متقدمة ومحركات عالية الأداء.

وتأتي Q9 الجديدة بهيكل ضخم يعكس مكانتها ضمن أكبر سيارات أودي، إذ يبلغ طولها 531 سنتيمترًا، وعرضها 221 سنتيمترًا، وارتفاعها 181 سنتيمترًا، بينما تصل المسافة بين محوري العجلات إلى 314 سنتيمترًا، ما يوفر مساحة رحبة للركاب داخل المقصورة.

وتتسع السيارة لسبعة ركاب في نسختها القياسية، فيما تطرح أودي أيضًا نسخة فاخرة تضم ستة مقاعد فقط، مع مقعدين فرديين في الصف الثاني لتوفير مستوى أعلى من الراحة والرفاهية.

واعتمدت أودي لغة تصميم حديثة في الواجهة الأمامية، تتصدرها شبكة التهوية الشهيرة Singleframe بتصميم عمودي مدعوم بقضبان أفقية، إلى جانب مصابيح أمامية تعمل بتقنية Digital Matrix LED، بينما زُودت الجهة الخلفية بمصابيح OLED فائقة التطور، تعتمد ألواحًا زجاجية لا يتجاوز سمكها 0.1 مليمتر، ما يمنح السيارة مظهرًا أكثر تميزًا وحداثة.

وفي المقصورة، ركزت الشركة الألمانية على تقديم تجربة قيادة فاخرة، إذ تأتي السيارة مزودة بأبواب كهربائية تعمل عبر مستشعرات فوق صوتية، وسقف زجاجي بانورامي تتجاوز مساحته 1.5 متر مربع، مع إمكانية التحكم بدرجة شفافيته وشدة الإضاءة بما يتناسب مع رغبة الركاب.

كما تضم Q9 نظامًا ترفيهيًا متطورًا يجمع بين شاشة منحنية للسائق وشاشة مستقلة أمام الراكب الأمامي، في إطار توجه أودي نحو تعزيز تجربة القيادة الرقمية داخل سياراتها.

وعلى صعيد الأداء، تطرح أودي السيارة بعدة خيارات من المحركات لتلبية متطلبات الأسواق المختلفة.

وتحصل الأسواق الأوروبية على محرك ديزل V6 بسعة 3.0 لترات يولد 299 حصانًا، بينما تخصص الشركة للسوق الأمريكية محرك بنزين توربيني بسعة 2.9 لتر بقوة 429 حصانًا.

أما الباحثون عن الأداء الرياضي، فسيجدون ضالتهم في نسخة SQ9، التي تعتمد على محرك V8 بسعة 4.0 لترات يولد 591 حصانًا، لتصبح أقوى نسخ Q9 وأكثرها قدرة على المنافسة في فئة السيارات الرياضية الفاخرة.

وزودت أودي جميع الفئات بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي دائم، ونظام تعليق هوائي متكيف يضبط أداء السيارة تلقائيًا وفق طبيعة الطريق، بما يعزز مستويات الراحة والثبات في مختلف ظروف القيادة.

وبحسب المعلومات المتاحة، تبدأ أودي استقبال طلبات شراء Q9 الجديدة مع نهاية يوليو، على أن تنطلق الأسعار من 108.4 ألف يورو، فيما يتوقع وصول أولى السيارات إلى صالات العرض الأوروبية خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وتراهن أودي على Q9 لتعزيز موقعها في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، الذي يشهد منافسة متزايدة بين الشركات الألمانية، مع تزايد الطلب العالمي على السيارات العائلية الكبيرة المزودة بأحدث تقنيات الراحة والأمان والأداء.