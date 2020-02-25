تناول أطعمة قبل النوم قد تضر بصحتك إذا تجاوزت الـ«40»

مجرد بلوغ سن الأربعين يصبح التخلص من الدهون أصعب. [إنترنت]

حذرت مجلة فرويندين الألمانية من تناول بعض الأطعمة قبل النوم أثناء الليل يهدأ الجسم وتتباطأ عملية الأيض، وكلما تقدم المرء في العمر أصبح الأمر أكثر وضوحاً، فبمجرد بلوغ سن الأربعين يصبح التخلص من الدهون أصعب مما كان عليه الحال قبل بضع سنوات.

منها:

رقائق البطاطس

تعتبر رقائق البطاطس من الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية غير الصحية، ولذلك من المهم تجنبها في المساء عند محاولة الحفاظ على الوزن أو حتى إنقاص الوزن.

الآيس كريم

من الأفضل عدم تناول الآيس كريم قبل النوم بسبب احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية وكمية كبيرة من السكر، التي يصعب حرقها في المساء.

الشوكولاتة

تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون والسعرات الحرارية، وهي عناصر يتم تحويلها في الجسم إلى دهون.

المخبوزات المملحة

يعتمد البعض على المخبوزات المملحة كبديل للأطعمة الحلوة أو الدهنية، لكن في الواقع هذه الأطعمة لا تفيد الجسم في شيء، كما أنها تزيد من نسبة السكر والأنسولين في الدم.

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