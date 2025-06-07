تناول البيض باعتدال.. إليك العدد المثالي يومياً لصحة أفضل

يُعتبر البيض من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لكل الفئات العمرية، حيث يحتوي على بروتين عالي الجودة وأحماض أوميغا-3 الدهنية، بالإضافة إلى فيتامينات مثل فيتامين D وB والكولين المهم لوظائف الدماغ.

توصي الدراسات الحديثة بأن الأشخاص الأصحاء يمكنهم تناول بيضة إلى ثلاث بيضات يومياً بأمان، مع احتمال زيادة عدد البيض إلى 4 يومياً للرياضيين ومن يتبعون نمط حياة نشط، في المقابل، ينصح مرضى القلب، السكري، ومتلازمة التمثيل الغذائي بتناول بيض أقل، حيث يصل الحد الأقصى إلى سبع بيضات أسبوعياً.

تؤكد خبيرة التغذية جيني كالرا على أهمية تناول البيض كجزء من نظام غذائي متوازن، مشيرة إلى أن صفار البيض غني بالفيتامينات والمعادن والدهون المفيدة، بينما قد يلجأ البعض إلى تناول بياض البيض فقط لتقليل الدهون في حالات خطر الإصابة بأمراض القلب.

من جهته، يشير طبيب الباطنة سونيل رانا إلى أن احتياجات الرجال من السعرات والبروتين تكون عادة أعلى من النساء، مما يسمح لهم بتناول 2-3 بيضات يومياً، بينما يمكن للنساء تناول بيضة أو اثنتين بأمان، مع التأكيد على أهمية البيض الكامل لصحة العظام والوقاية خلال الحمل وانقطاع الطمث.

رغم احتواء البيض على الكوليسترول، إلا أن الأبحاث الحديثة توضح أن تناوله باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن لا يزيد من مخاطر ارتفاع الكوليسترول الضار، بل يمكن أن يعزز مستويات الكوليسترول الجيد HDL.