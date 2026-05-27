تنبيه أمني مهم من مديرية «أمن طرابلس» خلال عطلة العيد

أهابت مديرية أمن طرابلس بالمواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتخلص من مخلفات الذبح خلال أيام عيد الأضحى، وعدم رميها في شبكات تصريف المياه أو في الأماكن العامة.

ودعت المديرية إلى التعاون مع فرق النظافة واستخدام الآليات المخصصة لجمع والتخلص من هذه المخلفات، بما يضمن الحفاظ على المظهر العام للمدينة وسلامة البيئة.

وأكدت أن رمي مخلفات الذبح في الأماكن العامة أو داخل شبكات التصريف يؤدي إلى أضرار بيئية وصحية، من بينها انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات، ما ينعكس سلبًا على الصحة العامة.

وشددت مديرية أمن طرابلس على أن الالتزام بهذه التعليمات يسهم في تعزيز النظافة العامة والحفاظ على بيئة صحية وآمنة خلال فترة العيد، داعية الجميع إلى تحمل المسؤولية والتعاون مع الجهات المختصة.

كما دعت شركة الخدمات العامة – طرابلس المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتخلص من مخلفات الأضاحي داخل البكامير وصناديق القمامة المخصصة في مختلف البلديات، وذلك للمساهمة في الحفاظ على النظافة العامة والحد من تراكم المخلفات داخل الأحياء والشوارع خلال أيام عيد الأضحى.

وأكدت الشركة أنها جهزت نقاطًا مخصصة لتجميع المخلفات، إلى جانب توزيع بكامير وصناديق قمامة في مواقع متعددة ضمن نطاق بلديات طرابلس، بهدف تسهيل عمليات التخلص الآمن من المخلفات والمحافظة على البيئة والصحة العامة.

وأوضحت الشركة أن فرق النظافة والطوارئ تواصل تنفيذ أعمال جمع ونقل المخلفات بشكل متواصل طوال أيام العيد، ضمن خطة ميدانية تستهدف الحفاظ على المظهر العام ومنع تراكم النفايات داخل المناطق السكنية.

وشددت شركة الخدمات العامة – طرابلس على أهمية تعاون المواطنين مع فرق النظافة والالتزام باستخدام المواقع المخصصة لرمي المخلفات، بما يساهم في دعم جهود النظافة العامة وتحسين المشهد البيئي داخل العاصمة.