تنديد دولي بالعملية الإسرائيلية في غزة.. أردوغان: نتنياهو سيلقى ذات مصير هتلر

عبرت عدة دول، الثلاثاء، عن إدانتها لتوسيع إسرائيل عمليتها العسكرية في مدينة غزة، داعية إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ودانت ألمانيا توسيع العملية البرية الإسرائيلية، معتبرة أن الخطوة “في الاتجاه الخاطئ تمامًا”، وفق ما صرح به وزير خارجيتها يوهان فادفول، الذي وجّه “نداء عاجلاً إلى الحكومة الإسرائيلية، وإلى جميع الجهات على اتصال مع حماس” للعودة إلى “مسار مفاوضات وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن”.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر على حسابها في منصة “إكس” إن “الهجوم الجديد للجيش الإسرائيلي على غزة متهور ومروع للغاية”، مضيفة أن العملية “لن تجلب سوى المزيد من إراقة الدماء وقتل المدنيين الأبرياء، وتعريض حياة الرهائن المتبقين للخطر”.

وأكدت الحاجة إلى “وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية دون قيود، ومسار نحو سلام دائم”.

بدوره، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن توسيع العملية الإسرائيلية في غزة “سيسبب مزيدًا من الدمار والموت”، فيما قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن مفوضي الاتحاد سيوافقون الأربعاء على فرض عقوبات جديدة على إسرائيل، تتضمن اقتراحًا بـ”تعليق بعض الأحكام التجارية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.

كما طالبت الأمم المتحدة بوضع حد “للمذبحة” إثر توسيع إسرائيل عمليتها البرية في غزة.

أردوغان: نتنياهو “قريب إيديولوجيًا من هتلر” ويواجه المصير ذاته

شنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجومًا لاذعًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا إياه بأنه “قريب إيديولوجيًا من الزعيم النازي أدولف هتلر”، ومتوقعًا أن يلقى المصير ذاته.

ونقلت وسائل الإعلام التركية عن أردوغان قوله للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من العاصمة القطرية الدوحة، التي استضافت القمة العربية الإسلامية الطارئة، إن “نتنياهو وهتلر أقرباء إيديولوجيا، وكما فشل هتلر في توقع الهزيمة التي كانت تنتظره، فإن نتنياهو سيواجه المصير ذاته”.

وأضاف: “من يحكمون إسرائيل ليسوا سوى شبكة قتل حوّلت فهمها المتطرف إلى أيديولوجيا فاشية”.

وتمنى أردوغان أن “تتوسع الجبهة الإنسانية في مواجهة إسرائيل خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة”، مؤكدًا أن “اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطين سيحشر إسرائيل في الزاوية”.

وحول الهجوم الإسرائيلي على وفد “حماس” في قطر، وصف أردوغان الحادث بأنه “تحدٍ علني للنظام العالمي والقانون الدولي”، مشددًا على ضرورة أن “تُطور الدول الإسلامية آليات أمن وتعاون وتبادل معلومات استخبارية وإدارة الأزمات”.

الرئاسة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على غزة تصعيد خطير وجريمة حرب تهدد حياة الملايين

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن شن الجيش الإسرائيلي عدوانًا واسعًا على مدينة غزة “يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد حياة الملايين من أبناء شعبنا الفلسطيني، وسيعمق حجم الكارثة الإنسانية”.

وحذر أبو ردينة من خطورة التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى إحراق غزة وإعادة احتلالها، واصفًا إياها بأنها “جرائم حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإجرامي”.

وأضاف: “نُحمّل حكومة الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يجبر آلاف المواطنين على النزوح من المناطق التي نزحوا إليها أصلاً، في خطوة تهدف إلى تهجيرهم، وهو ما رفضناه ونرفضه وحذرنا منه مرارًا، ورفضه العالم أجمع باعتباره يشكل جريمة حرب ضد الإنسانية، وسيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار الذي تعانيه المنطقة جراء هذه السياسات الإسرائيلية المدانة والمرفوضة”.

وتابع: “نطالب الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها وعدم تشجيع الاحتلال على التمادي في عدوانه الشامل على الشعب الفلسطيني، وإجباره على الوقف الفوري لهذه الحرب الدموية التي ارتقى فيها أكثر من 200 ألف مواطن بين قتيل وجريح، والامتثال للقرارات الدولية الداعية إلى وقف الحرب وإدخال المساعدات والانسحاب الفوري من قطاع غزة”.

عز الدين الحداد.. “آخر قائد بارز لحماس” ينجو من محاولات اغتيال خلال العملية البرية في غزة

مع انطلاق العملية البرية الإسرائيلية “عربات جدعون 2” في غزة، يتركز الاهتمام على عز الدين الحداد، الذي تصفه تل أبيب بأنه “آخر قائد بارز لحماس في غزة”، ويتولى قيادة الجناح العسكري للحركة بعد مقتل محمد السنوار.

ووفقًا لتقارير إعلامية، نجا الحداد من 6 محاولات اغتيال، منها 3 خلال الحرب الحالية. كما أُرسلت وحدة إسرائيلية لمحاولة اعتقاله في منزل كان يختبئ فيه، لكنها لم تتمكن من العثور عليه. ويقال إنه يتحرك باستمرار ويثق بعدد قليل جدًا من الأشخاص خارج دائرة ضيقته.

وأشار المصدر إلى أن اثنين من أبنائه، اللذين كانا ناشطين في الحركة، قُتلا خلال الحرب.

في مقابلة أجريت معه في يناير 2024، نفى الحداد أن تكون إيران وحزب الله على علم مسبق بهجوم 7 أكتوبر، لكنه أشار إلى أن ما وصفه بـ”الإخوة في محور المقاومة” كانوا مطلعين على الخطوط العريضة، بينما اقتصر معرفة توقيت الهجوم على دائرة ضيقة لضمان نجاح العملية.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، التقى أحد الرهائن الإسرائيليين السابقين الحداد خمس مرات خلال فترة احتجازه، وحتى شاركوه السكن في مكان آمن، حيث عرض عليهم صورًا لرهائن آخرين عبر هاتفه الذكي.

وفي يوليو، وزعت قوات الجيش الإسرائيلي منشورات ساخرة في قطاع غزة بعنوان “الواقع”، تضمنت صورة “المظهر الجديد” للحداد، الذي أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنها تعود له، وأنه متواجد في أحد أنفاق خان يونس.