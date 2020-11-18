تنسيق أمني بين مديريتي أمن غريان والجفارة

طمأن مدراء أمن غريان والجفارة المواطنين المهجرين من مدينة غريان والذين لهم أملاك بمنطقة سهل الجفارة بالعودة إلى منازلهم وأملاكهم خاصة وأن الوضع الأمني حاليا في المنطقة مستقر.

جاء ذلك خلال لقاء عقد صباح اليوم بين مدير أمن غريان عميد عمر حسين الخذراوي، بمقر المديرية، ومدير أمن الجفارة عميد عبد الناصر الطيف، وعدد من الضباط التابعين للمديرية.

وأفاد المكتب الإعلامي بمديرية أمن الجفارة، بأن الزيارة تأتي في إطار التواصل والتنسيق الأمني المستمر بين مكونات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وعُقد اجتماع أمني بخصوص تنسيــق العمل الأمني بين المديريتين وكذلك تسيير دوريـــات أمنية مشتركـــة في منطقة الممتدة بين منطقتي الهيرة والعزيزية.

كما تم التفاق على التواصل المباشر بين الشـــؤون الأمنيـة بالمديريتين وكذلك مناقشة عودة بعض المهجرين من مدينة غريان على أن يتم إخطار مراكز الشرطة بذلك.