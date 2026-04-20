تنويه عاجل بشأن الترشح لـ«انتخابات المعلمين»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن فترة قبول طلبات الترشح لانتخابات النقابات الفرعية للمعلمين تنتهي يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2026، مؤكدة أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للعملية الانتخابية.

ودعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جميع الراغبين في الترشح إلى الإسراع في تقديم ملفاتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء المهلة، لضمان قبول طلباتهم والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

ويأتي هذا التنويه في إطار حرص المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تنظيم سير انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، بما يعزز الشفافية ويضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين.

وتُعد انتخابات النقابات المهنية من الآليات الأساسية لتعزيز المشاركة المؤسسية وتنظيم العمل النقابي، حيث تسهم في تمثيل العاملين والدفاع عن حقوقهم، إضافة إلى تطوير الأداء المهني داخل القطاعات المختلفة، لا سيما قطاع التعليم الذي يمثل أحد الركائز الحيوية في المجتمع.