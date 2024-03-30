تواصل أعمال تنفيذ مشروع طريق أوباري ـ غات

يواصل ائتلاف الشركات المصرية، أعمال تنفيذ مشروع طريق أوباري – غات، ضمن خطة عودة الحياة لإحياء مشاريع التنمية في البلاد.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية منح الإذن في سبتمبر عام 2021 لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد لتنفيذ مشروع صيانة طريق أوباري – غات بطول 360 كيلومترا.

وتنفذ الشركات المصرية الطريق بطول 360 كيلومترا، وتشمل أولى مراحله فرش طبقة الأساس الحبيبي، ودك التربة، إلى جانب فتح مسارات لعبور المركبات الآلية القادمة من أوباري إلى مدينة غات والعكس.

ووقعت حكومة الوحدة الوطنية، في يناير 2022 عقدا مع ائتلاف الشركات المصرية، لتنفيذ وتوسعة طريق «أوباري – غات» بطول 360 كيلومترا في الجنوب الغربي، و«أجدابيا – جالو» بطول 252 كيلومترا في شرق البلاد، وبإجمالي تكلفة مالية تبلغ نحو 3.734 مليار دينار.

وفي مارس الماضي، التقى وفد من الحكومة، مسؤولي ائتلاف الشركات المصرية، لبحث الإجراءات الفنية واللوجستية استعدادا لبدء صيانة الطريق العام الرابط بين مدينة أوباري ومدينة غات.

وسلمت حكومة الوحدة الوطنية موقع تنفيذ مشروع طريق «أوباري – غات» جنوب غرب ليبيا، لائتلاف الشركات المصرية المتعاقد معها في أغسطس الماضي.