تواصل الجهود الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس وتوفير المناخ الآمن للانتخابات

تواصل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبر أجهزتها المختلفة، تنفيذ خطتها الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومساندة العملية الانتخابية، في إطار تعليمات مشددة بضرورة التواجد الأمني المكثف في مختلف المناطق، خاصة نقاط التماس الحيوية.

وكثّفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، مساء اليوم الثلاثاء، من انتشار دورياتها الليلية داخل العاصمة، خصوصاً في مناطق التوتر، وذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة بشأن تعزيز الأمن العام ومنع أية تجاوزات قد تخلّ بالاستقرار.

وأكدت الإدارة أن هذه الدوريات تعمل على مدار الساعة، ضمن خطة أمنية متكاملة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات.

وفي ذات السياق، شاركت دوريات إدارة إنفاذ القانون، ودوريات إدارة حماية الشخصيات، في تأمين عدد من المواقع الحيوية داخل طرابلس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن العام.

وفي إطار التحضير لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية)، قامت إدارة تأمين وحماية الانتخابات، بمشاركة دوريات إدارة المهام الخاصة، بتأمين عملية نقل شحنات المواد الانتخابية يومي 2 و3 يونيو، من مخازن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس إلى مكاتب الإدارات الانتخابية في ترهونة، مسلاته، الخمس، العزيزية، الجبل 2، وزليتن، ونُفّذت هذه المهمة تحت إشراف الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية، وبالتنسيق مع الغرف الفرعية بمديريات الأمن المعنية.

من جانبها، تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي جهودها الميدانية ضمن الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة، من خلال نشر الدوريات ونقاط التفتيش، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار، وضمان أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.