تواصل الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان.. قتلى بقصف عنيف

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل شخصين في حصيلة أولية إثر غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة في منطقة العسيرة بمدينة بعلبك شرقي لبنان.

وأوضح بيان الوزارة أن الغارة أدت إلى سقوط الشهيدين، فيما أفاد مصدر ميداني بوقوع إصابات إضافية نتيجة الهجوم.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف عنصراً من “حزب الله” بزعم ضلوعه في توجيه عمليات إرهابية.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة هجمات متكررة من قبل إسرائيل على مناطق جنوب لبنان، بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها جنوب لبنان بحلول 26 يناير الماضي، إلا أن إسرائيل أبقت على وجودها العسكري في خمس نقاط استراتيجية، معللة ذلك بضمان حماية مستوطنات الشمال، مع استمرار شن هجمات متفرقة على الأراضي اللبنانية.

الجيش اللبناني يضبط أضخم شحنة كبتاغون في تاريخ البلاد

أعلن الجيش اللبناني،ضبط نحو 64 مليون حبة كبتاغون و79 برميلاً من المواد الكيميائية المعدة لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي بمحافظة بعلبك.

وأفادت مديرية التوجيه التابعة للجيش أن العملية شملت أيضاً ضبط آلات مستخدمة في تصنيع المخدرات، ووصفت العملية بأنها واحدة من أهم الضبطيات في تاريخ لبنان.

وأشار الجيش إلى أن العملية جاءت في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات بعد متابعة دقيقة لتحركات عصابات الترويج في منطقة البقاع، مؤكداً أنه تم تسليم المضبوطات وتجري متابعة توقيف أفراد العصابة.

ويأتي هذا الإنجاز بعد تعاون أمني سابق مع العراق، حيث ساهمت معلومات استخبارية دقيقة من بغداد في تنفيذ عمليات مشابهة أسفرت عن تفكيك أحد أكبر مصانع الكبتاغون في الشرق الأوسط بمنطقة البقاع اللبنانية، ما يعكس متانة العلاقات بين البلدين ودور العراق الريادي في مواجهة تهديد المخدرات العابرة للحدود.

العراق ولبنان يوقعان 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون التجاري والنقل والاستثمار

وقع وزير التجارة العراقي أثير الغريري، اليوم الخميس، خمس مذكرات تفاهم مع نظيره اللبناني عامر البساط، تشمل مجالات التجارة، النقل البحري والبري، والمعارض الدولية، والاستثمار، والاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين.

وأوضحت وزارة التجارة العراقية أن مذكرات التفاهم تهدف إلى تطوير المبادلات التجارية وتنمية الصادرات بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل والبنى التحتية البحرية.

وجاءت هذه الاتفاقيات في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان، بعد تعاون أمني سابق بين البلدين ساهم في تفكيك أحد أكبر مصانع الكبتاغون في منطقة البقاع اللبنانية، ما يعكس متانة العلاقات بين بغداد وبيروت ودور العراق الريادي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.

بعد عامين من التوقف.. “اليونيفيل” تستأنف إزالة الألغام في جنوب لبنان

استأنفت قوات “اليونيفيل” عمليات إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جنوب لبنان، بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، بعد نحو عامين من تعليقها نتيجة تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق.

وبدأ خبراء إزالة الألغام من كمبوديا والصين العمل في حقلي ألغام قرب بليدا ومارون الراس بمساحة إجمالية تبلغ نحو 18 ألف متر مربع، في إطار مذكرة تفاهم موقعة مع الجيش اللبناني في مارس الماضي لتعزيز التعاون في هذا المجال وتوسيع سلطة الدولة.

وأوضحت البعثة أن هذه العمليات تهدف إلى تقليل المخاطر على المدنيين المقيمين والزائرين للمناطق المحاذية للخط الأزرق، مشيرة إلى رفع قدراتها الميدانية إلى 24 فرقة مختصة بالاستطلاع والتطهير والتخلص من المتفجرات، مقارنة بتسع فرق فقط في أكتوبر 2023، ما يسمح بتنفيذ مهام إضافية تشمل تطهير الطرق واكتشاف الذخائر غير المنفجرة والتخلص منها.